Idar-Oberstein

Die stark exportorientierte Schmuck- und Edelsteinindustrie braucht in Corona-Zeiten dringend eine Perspektive, die zurzeit noch nicht einmal in Ansätzen vorhanden ist: Das fordern Jörg Lindemann, Geschäftsführer des in Idar-Oberstein ansässigen Bundesverbandes der Edelstein- und Diamantindustrie, IHK-Regionalgeschäftsführer Jonas Klein und Markus Wild, CEO der Firma Paul Wild in Kirschweiler.