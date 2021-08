Es ist sowohl für die Nationalparkkommune als auch für die privaten Entwickler ein Leuchtturmprojekt, das schon in naher Zukunft auch in anderen Dörfern in der Verbandsgemeinde Birkenfeld Nachahmung finden soll. In Siesbach erfolgte am Samstag der symbolische Spatenstich für den Bau von fünf Bungalows für Seniorenwohnen.