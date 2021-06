Eine Bilanzsumme von etwas mehr als 1 Million Euro für das Jahr 2021 und 904.000 Euro für das Jahr 2022 sowie Umlagen (von denen 44,3 Prozent an den Kreis und 35 Prozent an die VG Herrstein-Rhaunen gehen, dazu kommt die Gewerbesteuerumlage) von jeweils 590.000 Euro – das sind einige der wichtigsten Daten aus dem Doppelhaushalt der Ortsgemeinde Kem-pfeld für das laufende und das nächste Jahr. Der Ortsgemeinderat hat diesen Doppelhaushalt in seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus verabschiedet.