Lautstark für das Klima und die eigene Zukunft haben sich am Freitag etwa 75 Demonstranten bei Fridays for Future (FFF) in Idar-Oberstein eingesetzt. Unter dem Motto „allesfürsklima“ trafen sich jungen und ältere Menschen zur Kundgebung auf dem Platz „Auf der Idar“. Von der ganz jungen bis zu den älteren Generationen war alles vertreten. Auch Musikbeiträge fanden statt sowie Redebeiträge von Felix Adam und Hans-Jürgen Werle.