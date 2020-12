Idar-Oberstein

Im April hatte die erste Kinder-Infektambulanz in Rheinland-Pfalz den Betrieb in den Räumen der Kreisvolkshochschule in der Vollmersbachstraße 50 (vom OIE-Kreisel kommend auf der rechten Seite) aufgenommen. Der Landkreis hatte die Räume mietfrei zur Verfügung gestellt. Geöffnet ist sie seitdem bei Bedarf an Wochentagen jeweils von 14 bis 18 Uhr. Initiatoren sind die vier Kinderärzte Tanja Dummer, Ibrahim Ghanayem, Stephanie Rieger und Rolf Schütt, die mit ihrem Anliegen zum frühen Zeitpunkt der Corona-Pandemie bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz offene Türen einrannten.