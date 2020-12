Für den Schrägaufzug müssen Häuser in Oberstein weichen

Idar-Oberstein

Der Bauausschuss hatte in seiner Oktobersitzung einstimmig beschlossen, die Ausschreibung, Umsetzung und Finanzierung des Abbruchs der Häuser „Am Berg“ 6 bis 14 und des Hauses Hauptstraße 424 a in Oberstein auf den Weg zu bringen. Und auch der Stadtrat gab dafür in seiner jüngsten Sitzung in der Messe einstimmig grünes Licht. Eine Diskussion blieb aus. Der Abriss steht in direktem Zusammenhang mit der Errichtung des geplanten Schrägaufzuges, der zu einem noch unbestimmten Zeitpunkt die Obersteiner Innenstadt mit Felsenkirche und Schloss verbinden soll: Auch hierzu gab es im Rahmen der Stadtratssitzung keine neuen Informationen. Die Gesamtkosten der Abbruchmaßnahme in Oberstein werden auf rund 800.000 Euro geschätzt, 90 Prozent werden durch das Förderprogramm „Aktive Stadtzentren“ finanziert.