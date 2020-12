Birkenfeld

Wie kommen die Bewohner von Burg Birkenfeld runter in die Stadt und wieder zurück, wenn ab Donnerstag die Bauarbeiten in der Bergstraße beginnen und dieses Teilstück der Landesstraße 170 bis zum Jahresende voll gesperrt wird? Diese noch offene Frage stand am Dienstagabend im Zentrum der gemeinsamen Sitzung des städtischen Haupt- und Finanzausschusses sowie des Bauausschusses. Für die von diesen Gremien favorisierte Lösung, bei der der sogenannte Kahrweg die Schlüsselrolle gespielt hätte, gab es am Mittwoch aber kein grünes Licht seitens der zuständigen Verkehrsbehörde und der Polizei. Stattdessen kommt eine andere Variante zum Zug.