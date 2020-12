Birkenfeld

Die Stadt Birkenfeld erhält für den geplanten Ausbau der Straße „Am Talweiher“ eine Zuwendung in Höhe von 865.000 Euro. Das hat der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch mitgeteilt hat. Das Projekt ist Bestandteil des Ende Mai gestarteten Baus der sogenannten Südwestspange, mit der von der Birkenfelder Innenstadt aus die Mittelanbindung an die B 41-Umgehungsstraße geschaffen wird.