Fünfeinhalb Jahre Haft für Vergewaltiger aus der VG Herrstein-Rhaunen

Wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs einer Schutzbefohlenen in 17 Fällen muss ein 64-Jähriger aus der VG Herrstein-Rhaunen fünf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Das Opfer ist ein geistig behindertes, heute 18 Jahre altes Mädchen, das – wie man am ersten Verhandlungstag in Bad Kreuznach Mitte Februar in einer bei der Kripo Idar-Oberstein aufgezeichneten Videovernehmung sehen konnte – in seinem Verhalten und auch in seiner Sprache eher an eine Neun- oder Zehnjährige erinnert als eine damals 16 Jahre alte Jugendliche.