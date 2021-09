Eine in Köln/ Bonn gestartete Frachtmaschine der Frachtfirma UPS hat am vorigen Dienstag über der Region Trier und dem Hunsrück zwölf Tonnen Kerosin abgelassen, bevor das Flugzeug wieder auf dem Köln-Bonner Flughafen gelandet ist. Grund für das sogenannte Fuel-Dumping in einer Höhe von rund 4000 Metern seien technische Probleme gewesen, heißt es in einer Veröffentlichung des Luftfahrtbundesamts.