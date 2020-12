Hattgenstein

Dieser Schreck am frühen Morgen macht nicht nur Ortsbürgermeister Udo Laube fassungslos: Am Mittwochmorgen stand noch vor ihrer offiziellen Einweihung die am Hattgensteiner Friedhofsweg aufgestellte Riesenbank in Flammen, was gegen 5.50 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz führte. An den Löscharbeiten waren nach Auskunft der ebenfalls alarmierten Birkenfelder Polizei die Feuerwehren aus Hattgenstein, Schwollen und Wilzenberg-Hußweiler beteiligt. Einer Bürgerin aus Hattgenstein war es aufgefallen, dass die neue Freizeitattraktion des Nationalparkdorfs mit herrlicher Aussicht auf die Umgebung brannte.