Hattgenstein

Frontalkollision in Hattgenstein: Autofahrerin (41) kommt verletzt ins Krankenhaus

Die Folgen dieser Frontalkollision, die sich in der Ortslage Hattgenstein ereignete und bei der auch der Rettungshubschrauber Christoph 66 neben der Unfallstelle landete, waren zum Glück nicht ganz so schlimm wie anfänglich gedacht. Auf dem Steilstück der Hauptstraße in der Nationalparkgemeinde (Kreisstraße 15) sind am Mittwoch um kurz vor 12 Uhr zwei sich entgegenkommende Kleinwagen zusammengestoßen.