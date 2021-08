Frontalaufprall verhindert: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf der B 269

Wie die Birkenfelder Polizei mitteilt, war ein 37 Jahre alter Verkehrsteilnehmer gegen 14.20 Uhr in Richtung Morbach unterwegs, als er nach einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Eine entgegenkommende 52-Jährige konnte mit ihrem Auto glücklicherweise noch nach rechts ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Da der mutmaßliche Unfallverursacher aussagte, dass seine Lenkung blockiert habe, gab die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Gutachten in Auftrag. Dieses soll klären, ob ein technischer Defekts am Wagen des 37-jährigen Manns vorlag. Beide Autoinsassen wurden bei der Kollision zwar leicht verletzt, ein stationärer Aufenthalt in einem Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dessen Höhe die Polizei auf insgesamt circa 14.000 Euro beziffert.