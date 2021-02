Als ein Sprecher der Bundesregierung am Abend des 10. Februar verkündete, dass die Friseurbetriebe am 1. März wieder öffnen dürfen, war ein Aufatmen deutschlandweit zu hören – nicht nur bei den rund 80.000 Haargestaltern selbst, auch die Kunden sind froh, dass die Ansätze wieder nachgeschnitten oder getönt werden können. Das Ende der Zausköpfe scheint in greifbarer Nähe, ein Anfang für die Rückkehr ins normale Leben.