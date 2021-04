Frische Produkte aus der Region sind gefragt: Idarer Wochenmarkt trotzt der Corona-Krise

Über den Wochenmarkt in Oberstein muss man kaum noch sprechen, über den in Idar schon: Während auf dem Platz Auf der Idar vor dem Röther-Modehaus üblicherweise nicht mehr als zwei oder drei Standbetreiber und eine überschaubare Zahl an Kunden anzutreffen sind, sieht es auf dem Schleiferplatz in Idar donnerstags ganz anders aus: Etliche Stände, eine größere Auswahl, mehr Publikum. So sah es auch in dieser Woche aus, als die NZ sich an einem sonnigen, aber kühlen Marktmorgen auf dem Schleiferplatz umschaute.