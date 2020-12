Frisch vom Hühnermobil in den Automaten

Griebelschied

„Das obligatorische Frühstücksei darf am Morgen nicht fehlen“, sagt zumindest ein Großteil der Deutschen. Besonders über Ostern ist es beliebter denn je und lässt den Verkauf in den Supermärkten in die Höhe schnellen. Und was schmeckt auch besser als ein Ei von glücklichen Hühnern? Artgerechte Tierhaltung ist für immer mehr Verbraucher wichtig. Mit dem Kaufverhalten kann jeder ein wenig mitbestimmen, wie es in der Lebensmittelproduktion aussieht. Eine gute Idee hatte ein Quintett junger Männer aus Griebelschied und Bergen: Jan Knebel, Nils Neuberger, Christoph Nees, Kai Wendling und Daniel Weimer betreiben seit dem 1. Mai im Neuen Kirner Weg in Bergen einen Eier- und Wurstautomaten.