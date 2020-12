Friedliche Demo an der Messe: Aufzug und Mahnwache anlässlich AfD-Parteitag verliefen völlig problemlos

Idar-Oberstein

Ohne Zwischenfälle und unter Einhaltung aller Auflagen gingen am Samstagmorgen sowohl der Aufzug der Partei Die Partei als auch die Mahnwache des offenen Bündnisses Birkenfeld im Bereich der Messe Idar-Oberstein über die Bühne. Die Demonstrationen waren anlässlich des AfD-Landesparteitags angemeldet worden. Bereits für 9 Uhr hatte Die Partei zu einem Marsch durch den Kreisel am Kennedy-Center aufgerufen. „Wir haben uns im Kreis gedreht, weil sich auch die Politik oftmals im Kreis dreht“, berichtet Kreisvorsitzender Mike Decker in gewohnt satirischer Form. Corona-bedingt seien zwar nur 15 Leute da gewesen, aber dadurch habe man die Möglichkeit gehabt, das Ganze räumlich zu entzerren. In Absprache mit der Polizei sei man insgesamt dreimal zehn Minuten lang durch den Kreis marschiert – unter Einhaltung aller Corona-Regeln.