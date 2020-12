Friedenslicht im Vorbeifahren entzündet – Kein Gottesdienst unter Tage

Fischbach

Da in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus folgenden Hygienemaßnahmen ein normaler Friedenslichtgottesdienst im Kupferbergwerk nicht möglich war, bot das Kupferbergwerksteam eine spannende Alternative. Am Sonntagnachmittag fand am Parkplatz des Kupferbergwerks ein Friedenslicht-Autogottesdienst statt. Die Parkplätze für diese hoffentlich einmalige Aktion waren restlos ausgebucht. Regelkonform durfte sich niemand im Freien bewegen, die Besucher konnten den halbstündigen Gottesdienst ausschließlich im Auto sitzend verfolgen. 50 Fahrzeuge waren zugelassen, und so viele wurden letztlich auch gezählt. Die Andacht wurde über eine UKW-Frequenz auf die Radios übertragen. Danach erfolgte quasi im Vorbeifahren die Weitergabe des Friedenslichtes aus Bethlehem in Laternenform durch die Kupferkönigin Anna I. und deren vier Vorgängerinnen. Seit einem Jahr ist die „Königin unter dem Berg“ Anna Schick aus Heimweiler im Amt, wegen der Corona-Umstände darf sie dieses noch bis Ende November 2021 ausfüllen.