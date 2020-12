Berschweiler

Recht umfangreich war die Tagesordnung der jüngsten Ratssitzung in Berschweiler bei Kirn, zu der Ortsbürgermeister Hubert Paal in den Landgasthof Schmidthöfer eingeladen hatte. Zu beginn stellte er die neue Forstrevierleiterin Angelika Gutweiler vor, die auch am Austausch zum Gemeindeforst interessiert war. Aufgrund der angespannten Holzmarktsituation soll im Gemeindewald nur zwingend notwendiger beziehungsweise wirtschaftlich vermarktbarer Einschlag erfolgen – ausgenommen Käferholz. Die Försterin hat auf circa 40 Festmeter verfügbares Polterholz (Fichte) aus Durchforstung wegen Befall durch den Schädling hingewiesen.