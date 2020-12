Birkenfeld

Nicht einmal der Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 hat die Menschen an der oberen Nahe in einen solchen nationalen Freudentaumel versetzt wie das Ende der alliierten Rheinlandbesetzung am 30. Juni 1930. Nachdem die letzten französischen Truppen bis Mitternacht in ihre Heimat zurückgekehrt waren, fanden am 1. Juli überall im seit 1918 besetzten linksrheinischen Gebiet mit viel nationalem Pathos inszenierte Befreiungsfeiern statt.