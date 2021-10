„Ich konnte zum ersten Mal einen Haubenmeise in unserem Garten am Vogelhaus beobachten“, freut sich Petra Zwetsch aus dem Idar-Obersteiner Stadtteil Mittelbollenbach. „ Normalerweise leben Haubenmeisen in Fichten- und Kiefernwäldern. Seltener sieht man sie am Vogelhäuschen, da sie eher scheu sind. ​Um so mehr freut es mich, mal eine vor die Linse bekommen zu haben.Bei der Haubenmeise ist schnell klar, woher sie ihren Namen hat. Die weiß-grauen Federn am Kopf bilden eine prächtige Haube. Ein weiteres auffälliges Merkmal ist das halbmondförmige schwarze Band hinter dem Auge“, ergänzt die NZ-Leserin.