Die Bauarbeiten am neuen Dorfzentrum in Veitsrodt im Anwesen Bangert 11 sind zwischenzeitlich aufgenommen worden und dauern an. Das erfuhren Ratsmitglieder und Gäste in der jüngsten Zusammenkunft des Ortsgemeinderates Veitsrodt. Eine Fertigstellung ist vor Sommer 2021 nicht zu erwarten.