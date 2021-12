In kommunalen Haushalten ist das nicht anders als bei Privatleuten: Kommt man plötzlich zu Geld, baut man seine Schulden zügig ab – um Zinsen zu sparen und in den Folgejahren wieder mehr Geld zur Verfügung zu haben. Im Fall der Stadt Idar-Oberstein heißt das konkret: Knapp 120 Millionen Euro können noch in diesem Monat und im Januar 2022 an Banken zurückgezahlt werden.