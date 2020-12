Kreis Birkenfeld

Das zu Jahresbeginn gegründete Freiwilligenzentrum im Nationalparklandkreis Birkenfeld bringt trotz der derzeitigen Krise seine Arbeit voran. Dies allerdings mit etwas verändertem Fokus: Aktuell vermittelt das Caritas-Projekt in Idar-Oberstein potenzielle Freiwillige an die organisierte Corona-Hilfe. Erklärtes Ziel ist es, für möglichst viele Menschen das jeweils passende Ehrenamt zu finden. Dazu recherchiert das Freiwilligenzentrum kreisweit Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Einsatz, um dann potenzielle Freiwillige an Vereine, Gruppen und Initiativen zu vermitteln, die helfende Hände suchen.