Freikorps-Mitglied in Haft: 44-Jähriger aus der VG Baumholder mit Marihuana und Ecstasy aufgegriffen

VG Baumholder/Bad Kreuznach

Bad Kreuznach/Ruschberg. Ein 44-jähriger Mann fällt am 11. Oktober einer Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach ins Auge. Um etwa 17.30 Uhr sei der Mann mit seiner Tochter am Bahnhof Bad Kreuznach unterwegs gewesen. „Schon aus einigen Metern Entfernung stellten die Beamten einen intensiven Marihuanageruch fest“, heißt es weiter in der Meldung. Die Polizisten kontrollieren den Mann. Er räumt ein, diverse verbotene Gegenstände mit sich zu führen. Die Beamten nehmen ihn mit zur Wache. Bei der Durchsuchung finden sie im Rucksack ein verbotenes Messer, eine verschweißte Packung mit etwa 200 Gramm Marihuana, eine Packung mit circa 100 Gramm Amphetamin, rund 100 Ecstasy-Tabletten sowie weitere kleine Verpackungen mit Marihuana und Amphetaminen. Einen Tag nach der Durchsuchung wird der Mann dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Seitdem sitzt er in Haft.