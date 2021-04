Freikirchliche Gemeinde Birkenfeld: Seit Corona kein Gottesdienst mehr im Haus

Obwohl Gottesdienste auch in Corona-Zeiten erlaubt sind, sofern Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden, gab es seit Beginn der Pandemie immer wieder Berichte über religiöse Gemeinschaften, die sich nicht an die Regeln gehalten haben und deshalb Auslöser für eine Vielzahl von Infektionen wurde. Nur ein Beispiel von mehreren war ein Hochzeitsgottesdienst der Baptistengemeinde in Altenkirchen (Westerwaldkreis) im Oktober 2020. Auch im Kreis Birkenfeld hatte Landrat Matthias Schneider in einem offenen Brief Ende Januar, ohne bei der Nennung der Verantwortlichen konkret zu werden, davon gesprochen, „dass sich neben privaten Feiern auch Seniorenheime und Zusammenkünfte einzelner Glaubensgemeinschaften als Hotspots erwiesen haben“.