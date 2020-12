Niederhambach

Bernhard Alscher geht als Kandidat der Freien Wähler des Kreises Birkenfeld für die Landtagswahl 2021 ins Rennen. Am Samstag wurde der Bürgermeister der VG Birkenfeld im Gemeindehaus in Niederhambach offiziell dazu ernannt. Ersatzkandidat ist Peter Schwarzbach, Niederhambachs Ortsbürgermeister. Vorausgegangen war ein Vorgang, der Alschers und Schwarzbachs Wahl erst möglich machte: Die Kreisvereinigung der Freien Wähler wurde gegründet: Sie setzt sich aus vier Gruppierungen von Freien Listen in Idar-Oberstein, Baumholder und Birkenfeld (BfL) und der Freien Liste Kreis Birkenfeld (FLKB) zusammen.