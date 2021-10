Noch einmal wollen sich die Narren im Kreis Birkenfeld nach dem Totalausfall in der Session 2020/21 nicht mehr von Corona in die Knie zwingen lassen. Das ist vor dem Beginn der fünften Jahreszeit, die bekanntlich am 11.11. beginnt, das Ergebnis einer NZ-Umfrage unter Karnevalsvereinen. Allerdings gibt es wegen der kaum vorhersehbaren Pandemieentwicklung noch etliche Unsicherheitsfaktoren.