Plus VG Birkenfeld

Freibadsanierung in Birkenfeld: Planung fängt wieder bei Null an

Von Axel Munsteiner

i Das Birkenfelder Freibad weist vor allem mit seinem 50-Meter-Schwimmerbecken (im Vordergrund) eine Besonderheit in der Region aus. Die VG-Werke, die Betreiberin sind, sehen aber in mehreren Bereichen der Freizeitstätte langfristigen Sanierungsbedarf. Foto: Reiner Drumm (Archiv)

Lesezeit: 3 Minuten

Von ursprünglich drei auf der Tagesordnung stehenden Auftragsvergaben hat der Werksausschuss der Verbandsgemeinde (VG) Birkenfeld in seiner jüngsten Sitzung nur in zwei Fällen grünes Licht gegeben. Die Erstellung eines Konzepts, mit dem der Umfang und die voraussichtlichen Kosten für eine Sanierung des Freibads ermittelt werden sollten, hat das Gremium am Montagabend vorerst abgeblasen.