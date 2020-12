Birkenfeld

Klettern im Birkenfelder Freibad in diesem Jahr erstmals – ein Ausnahmefall stellt lediglich das „1-Euro-Eintritt-für-alle-Experiment“ in der Saison 2017 dar – seit 2011 die Eintrittspreise? Diese Frage wird sich in der nächsten Sitzung des Verbandsgemeinderats im April entscheiden, der dann auf keine entsprechende Empfehlung des Werksausschusses zurückgreifen kann.