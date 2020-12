Birkenfeld

Das ist vor allem mit Blick auf die unmittelbar bevorstehenden Hitzetage eine schlechte Nachricht für Eltern mit Kleinkindern eine schlechte Nachricht. Die von den Birkenfelder Verbandsgemeindewerken als Betreiberin beabsichtigte Öffnung des bisher noch gesperrten Planschbeckens im Freibad lässt sich nicht so schnell wie erhofft umsetzen. Der Grund: Das Gesundheitsamt des Kreises will für diese Genehmigung erst noch das Ergebnis eines Tests auf Legionellen, also auf gefährliche Bakterien im Wasser, abwarten.