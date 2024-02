Plus Idar-Oberstein Frauentag in Idar-Oberstein: Gebündelte Power im Frühling Es geht um internationale und kommunale Solidarität und die Gleichstellung von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Alljährlich wird weltweit am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Von Vera Müller

Der Frauennotruf Idar-Oberstein (Fachstelle zum Thema sexualisierte Gewalt), das Frauenhaus Idar-Oberstein sowie die Interventionsstelle Landkreis Birkenfeld laden in diesem Jahr dazu ein, bei mehreren, ganz unterschiedlichen Veranstaltungen den „Frauenpowerfrühling“ zu erleben und zu feiern. Auftakt und Herzstück der Veranstaltungsreihe ist am Sonntag, 10. März, von 14 bis etwa 18.30 Uhr in ...