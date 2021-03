Frauentag: Ein Auf und Ab

Plus

Die Weierbacherin Sonja Redmer erinnert im aktuellen „Heimatkalender“ des Landkreises Birkenfeld in einem ausführlichen und interessanten Beitrag daran, dass in diesem Jahr am Montag, 8. März, der 110. Frauentag gefeiert wird. In ihrem Rückblick verweist sie darauf, dass dieser Tag auch im Kreis Birkenfeld eine Geschichte hat. Ihre Motivation: „Der Schriftsteller Rainer Kunze hat einmal gesagt: ,Ob Dichter, Maurer oder Politiker, sie alle taugen nur in dem Maße etwas, in dem sie die Welt verbessern helfen.' Das ist ein guter Leitsatz. Es sind die Rechte der Frauen im Großen, die man ändern und verbessern muss, so wie damals der schwere Kampf für das Frauenwahlrecht. Trotzdem muss man aber auch die kleineren Dinge im Auge behalten und dafür Sorge tragen, dass Frauen nicht diskriminiert werden, eine gleichberechtigte Teilhabe bekommen, die gleichen Rechte besitzen und die gleichen Chancen in Beruf und Gesellschaft haben. Sie sollen sich frei und unabhängig entscheiden können, für was auch immer. Das ist Gleichberechtigung.“