Plus Kreis Birkenfeld Frauenpower bei Blue Note: Gleich drei Konzerte zum Jahresausklang i Die australische Band Hussy Hicks tritt am 5. Oktober im Bürgerhaus in Vollmersbach auf. Foto: JulzParkes Mit gleich drei Konzerten, in denen Frauen die Bühnen dominieren werden, beschließt der Jazz- und Bluesförderverein Blue Note sein Programm im Jahr 2024. Auf der Bühne werden Künstlerinnen aus Australien, Frankreich und Kroatien stehen. Lesezeit: 1 Minute

Zum Auftakt spielt am Samstag, 5. Oktober, ab 20 Uhr die australische Band Hussy Hicks im Bürgerhaus „Zum Vorfuß“ in Vollmersbach. Die Band wird durch Leesa Gentz' „Powerhouse-Soulstimme“ und Julz Parkers Gitarrenspiel auf Weltklasseniveau geprägt, heißt es in der Ankündigung: „Für ihre Europatournee haben sie den Bassisten Raphael White aus ...