Idar-Oberstein

Frau bedroht: SEK-Einsatz im Umfeld der Idarer Edelsteinbörse

Unter Hinzuziehung von Kräften eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat die Idar-Obersteiner Polizei am Montagnachmittag im Umfeld der Edelsteinbörse und des Verkehrskreisels am Schleiferplatz einen Mann vorläufig in Gewahrsam genommen. Eine Frau hatte zuvor die Polizeidienststelle aufgesucht und gemeldet, dass sie von dem Mann bedroht würde.