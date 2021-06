Zunächst war das Projekt höchst umstritten, nun muss alles ganz schnell gehen. Nach kontroversen Diskussionen in Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) sowie des VG-Rates hat die energetische Sanierung der beiden VG-Verwaltungsgebäude in Rhaunen begonnen. In der jüngsten Sitzung wurde der Auftrag für die Installation einer Pelletheizung vergeben. Die Arbeiten wird das Unternehmen Schöpke-Wenz aus Bruchweiler ausführen. Zwei weitere Bieter waren nicht so günstig.