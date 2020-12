Kreis Birkenfeld

So schnell kann das im Alltag nur vage spürbare Corona-Risiko greifbar werden, so schnell ist die Angst vor einem ausufernden Schneeballeffekt präsent: Nach einer Infoveranstaltung auf dem US-Stützpunkt in Baumholder am 28. September befinden sich nach NZ-Informationen zwölf Kommunalpolitiker – Bürgermeister und Beigeordnete – in häuslicher Quarantäne. Einer der Anwesenden war nach dem Treffen positiv auf das Coronavirus getestet worden.