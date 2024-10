Plus Baumholder Fördergemeinschaft Fußball im VfR wird 50 Jahre alt: Reimund Conrad und Robert Ruth geehrt i Marco Noreisch (Mitte), Vorsitzender der Fördergemeinschaft, überreicht Robert Ruth (links) und Reimund Conrad eine Urkunde und einen Gutschein für ihr jahrzehntelanges Engagement. Foto: Bernd Mai Über zwei wichtige Geburten freute sich Gerhard Noreisch im Jahr 1974. Zunächst kam sein Sohn Marco auf die Welt, später initiierte er gemeinsam mit einigen Weggefährten die Geburtsstunde der Fördergemeinschaft (FG) zur Unterstützung der Abteilung Fußball im VfR Baumholder. Eben jener Marco Noreisch begrüßte nun am Freitag zahlreiche Gäste zur außerordentlichen Mitgliederversammlung, um gemeinsam den 50. Geburtstag der FG zu feiern. Lesezeit: 3 Minuten

„Die Idee, eine Fördergemeinschaft ins Leben zu rufen, wurde an einem Stammtisch geboren, wie so viele gute Ideen“, berichtet Noreisch. Sein Vater war damals aktiver Fußballer und die FG die erste ihrer Art im Kreis Birkenfeld. Bereits im Frühjahr 1974 wurden die Zeichen der Zeit erkannt und die Gründung in ...