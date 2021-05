Vor allem der Fachhandel und die Gastronomie brauchen auch in Birkenfeld dringend eine Perspektive zur möglichst raschen Rückkehr zur Normalität. „Denn in diesen beiden Bereichen ist die Lage teilweise sehr schlimm.“ Das betonte Karl-Heinz Roth, Vorsitzender der Fördergemeinschaft (FöG) in der jüngsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Standortmarketing bei seiner aktuellen Bestandsaufnahme.