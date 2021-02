Da kann etwas Schönes entstehen, das vor allem Kinder begeistern dürfte. Der Bauausschuss beschloss in seiner Sitzung in der Messe einstimmig, dass die leere Flurschule und deren großzügiges Umfeld neu gestaltet werden. Das letzte Wort hat allerdings der Stadtrat. Armin Korpus, CDU-Fraktionschef, betonte: „Das Ganze ist eine echte Bereicherung, und unser Vorgehen ist klug.“ Sein SPD-Kollege Jupp Mähringer sieht in der Flurschule den „Mittelpunkt des Quartiers“.