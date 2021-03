In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Hoppstädten-Weiersbach hatten sich zwar – wie in der NZ bereits ausführlich berichtet wurde – zunehmende Spannungen vor allem zwischen der SPD- und der CDU-Fraktion offenbart, bei den Entscheidungen in den Sachfragen herrschte allerdings weitestgehende Einigkeit. Im Mittelpunkt stand dabei das künftige Aussehen dreier Straßen, von denen eine aber in erster Linie von Radlern genutzt werden soll.