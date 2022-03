Manche gewöhnen sich an die grausamen Bilder des Ukraine-Krieges, andere nicht. Vor allem gewöhnen sie sich nicht an die Tränen der Kinder, die Not der Menschen. Zu denen gehört Florian Wurzbacher seit Tag eins des Krieges: Ein Riesennetzwerk hat er mit engagierten Mitstreitern, vor allem aus Idar-Oberstein, aufgebaut. Dolmetscher, Kinderbetten, Wohnraum, wichtige bürokratische Infos: Im Minutentakt wird sich gegenseitig unterstützt und ausgetauscht.