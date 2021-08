Losheim am See

Flaschenwurf gegen Polizisten am Losheimer See: Ermittlungen eingeleitet

Zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeivollzugsbeamte kam es am Samstagabend gegen 20.35 Uhr auf dem Gelände des Freizeitgeländes am See im saarländischen Losheim. Das teilt die Polizei Nordsaarland mit.