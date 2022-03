In der Kreisstadt beginnt voraussichtlich nach Ostern die flächendeckende Verlegung von Glasfaserleitungen auf privatwirtschaftlicher Basis. Über den aktuellen Sachstand bei diesem Projekt, dass eine Vielzahl neuer Baustellen in Birkenfeld bedeuten wird, wurde in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses beziehungsweise Bau- und Umweltausschusses informiert.