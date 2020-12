Archivierter Artikel vom 31.07.2020, 15:45 Uhr

Hoppstädten-Weiersbach

Flächenbrand in Hoppstädten: 200 Quadratmeter Feld standen in Flammen

Die hohen Temperaturen und die starke Trockenheit haben zum nächsten Flächenbrand im Kreis Birkenfeld geführt: Am Hoppstädtener Berg standen am Freitagnachmittag rund 200 Quadratmeter Stoppelfeld in Flammen, wie Lars Benzel, Wehrleiter der VG Birkenfeld auf NZ-Nachfrage berichtete.