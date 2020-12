Archivierter Artikel vom 28.04.2020, 10:45 Uhr

Idar-Oberstein

Fissler spendet 10 000 Schutzmasken für Arztpraxen im Kreis Birkenfeld

Als Dank der Vertriebsgesellschaft von Fissler in China für Maskenlieferungen des Idar-Obersteiner Kochgeräteherstellers auf dem Höhepunkt der Corona-Epidemie in der chinesischen Großstadt Wuhan im Januar hat Fissler China jetzt im Gegenzug angeboten, die von Ärzten in Deutschland dringend benötigten FFP 2-Masken nach Idar-Oberstein zu senden. Am Montag wurden 10.000 dieser Masken geliefert, die Fissler sofort an den Kreisverband Birkenfeld des Deutschen Roten Kreuzes weitergab. Von dort aus wurden sie unter der organisatorischen Leitung der Obfrau der Ärzteschaft, Dr. Karoline Hautmann-Strack, und Dr. Wolfgang Schneider an die niedergelassenen Ärzte im Landkreis Birkenfeld weiterverteilt.