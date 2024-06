Plus Firma Fries feiert 100. Geburtstag: Neustart nach dem Krieg mit fünf Tonnen Eisendraht Ulrike Fries-Horbach Von Stefan Conradt i Neustart mit fünf Tonnen Eisendraht Foto: Ulrike Fries-Horbach Am Freitag feiert die Firma Fries ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Fest in der Messe Idar-Oberstein. Zu diesem Jubiläum hat Ulrike Fries-Horbach eine Chronik des Unternehmens zusammengestellt. Lesezeit: 5 Minuten

So fing alles an: Mitten in der großen Inflation eröffnet Fritz Fries sen. 1924 im Vertrauen auf sein Können und seinen Ruf eine mechanische Werkstätte. Die erste eigene Werkbank nebst Hobelmaschine und Drehbank stehen bei einem Freund in dessen kleiner Metalldreherei. Schon zwei Jahre später bezieht er die erste eigene ...