Trotz spezieller Angebote für Familien mit Kindern (mittwochs) und einer verlängerten Öffnungszeit am Donnerstag (12 bis 18 Uhr) sinkt die Nachfrage nach einem Piks in der kommunalen Impfstelle. Der Rückgang, der landesweit zu beobachten ist, passt Prof. Dr. Hermann Klein, bis 2014 Chefarzt der Medizinischen Klinik II und stellvertretender Ärztlicher Direktor am Klinikum Idar-Oberstein, überhaupt nicht.