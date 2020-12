Birkenfeld

Corona und die zum Teil ungewöhnlichen, in diesem Fall aber unterhaltsamen Folgen: Am Mittwoch öffnete ein Autokino auf dem Birkenfelder Talweiherplatz seine Pforten – viel mehr seinen Parkplatz. Mathias Wild, Inhaber des derzeit geschlossenen Movietown, arbeitet für dieses Projekt mit der Idar-Obersteiner Agentur QDM Events zusammen. Maik Janke, Geschäftsführer der Agentur, ist sehr zufrieden: „Die Technik hat funktioniert, rund 100 Leute kamen.“ Zum Auftakt war „Das perfekte Geheimnis“ zu sehen, am Vatertag erfreut „Jumanji“ die Filmfans.