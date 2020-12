Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 10:54 Uhr

Idar-Oberstein

Filmreife Verfolgungsjagd zwischen Idar-Oberstein und Kirn: Fahrer entkommt der Polizei, Zeugen gesucht

Eine Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein wollte am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr den Fahrer eines älteren, dunkelblauen VW-Sharan mit Birkenfelder Kennzeichen kontrollieren. Das Fahrzeug war den Beamten in der Hauptstraße aufgefallen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und eindeutiger Anhaltezeichen setzte der Fahrer seine Fahrt in Richtung B 41 fort. Während der sich anschließenden Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften sowie über Wald- und Feldwege zwischen Idar-Oberstein und Kirn bremste der Fahrer, insbesondere bei Gegenverkehr, mehrfach abrupt ab und fuhr in Schlangenlinien. Der verfolgenden Streifenwagenbesatzung gelang es aufgrund der Straßenverhältnisse und der Fahrweise nicht, das Fahrzeug gefahrlos zu stoppen oder den Fahrer zum Anhalten zu zwingen.